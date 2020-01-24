Кирило Шевченко: Українці спрямували понад 1,3 мільярда своїх заощаджень на покращення екології

PROMOTED

Новий продукт Укргазбанку – ЕКО-депозит, кошти якого спрямовуються виключно на фінансування екологічних проектів в Україні – став найбільш популярною депозитною програмою серед клієнтів банку. Таку інформацію оприлюднила прес-служба банку.

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко

"В успіху цього унікального продукту я не мав сумнівів, але результати перевершили мої сподівання – за місяць від запуску продукту українці розмістили депозитів на суму 1,3 млрд грн. Більше того, цей показник постійно зростає. На початку дії програми ЕКО-вклад зробив кожний другий наш клієнт, за 2 тижні показник зріс до 80%. Нині ЕКО-депозит поміж інших депозитних програм свідомо обирають 90% наших вкладників. До речі, найекологічніші вкладники живуть у столиці, на Черкащині та Сумщині", - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

За словами банкіра, кожен українець, що відкрив ЕКО-депозит, зробив свій реальний внесок в еко-модернізацію країни, захист її довкілля та екології.

Так, розміщені кошти наразі вже працюють для фінансування майже 40 енергоефективних проектів, що дозволять щорічно скорочувати викиди СО2 на 47,6 тис. тонн, виробляти на 67,5 млн кВт*год на рік більше "зеленої" електроенергії для потреб понад 28 тис. українських родин, а також щорічно заміщати використання викопного палива на 54 580 Гкал для опалення понад 17 тис. квартир.

"Втім, за цими сухими цифрами – чистіше повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п’ємо та земля, яка нас годує. За ними зрештою здоров’я наше та наших дітей! Я щиро вдячний кожному вкладнику та дуже пишаюся всім колективом банку за чудові спільні результати!" - додає Шевченко.