Гончарук розповів, що насправді означає меморандум з Deutsche Bahn

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував підписання "Меморандуму про взаєморозуміння" між "Укрзалізницею" та залізничною компанією Німеччини.

Джерело: Facebook прем'єр-міністра

Пряма мова: "Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці.

У будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.

Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій — мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!

Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці".

Деталі: Гончарук додав, що більше інформації уряд надасть 5 лютого, під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" із Deutsche Bahn в Києві.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

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Українська правда