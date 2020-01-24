Бритіш Американ Тобакко запускає в Україні нікотинові подушечки VELO

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Ця продукція містить нікотин і викликає залежність.

Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.

British American Tobacco (BAT) розпочинає в Україні продаж інноваційних нікотинових подушечок VELO без тютюну, які виробляють у Швеції.

Нікотинові подушечки VELO – це зрозумілий і простий спосіб отримання нікотину без диму та запаху.

Україна стала 14 ринком у світі, на якому ВАТ запустила свій інноваційний продукт.

"Бритіш Американ Тобакко Україна невпинно збільшує свій портфель продуктів із потенційно зниженим ризиком. Я дуже задоволений тим, що ми маємо можливість пропонувати українським споживачам найновіші світові розробки одночасно з іншими важливими ринками. Створені у Швеції і дуже популярні в cкандинавських країнах нікотинові подушечки набувають великої популярності серед повнолітніх споживачів нікотину в інших країнах Європи, адже вони повністю відповідають сучасним трендам: зручність користування та відсутність впливу на оточуючих людей", – повідомив директор субрегіону UCCAB (Україна, країни Кавказу та Центральної Азії, Білорусь) Саймон Уелфорд.

Компанія прагне бути лідером в оновленні галузі нікотинових продуктів, пропонуючи повнолітнім споживачам максимально широкий вибір нікотиновмісних продуктів як альтернативу звичайним сигаретам.

"Я вважаю, що стратегія BAT унікальна для нашої індустрії. Зараз споживачі є більш вимогливими та потребують вибору. Цей тренд спостерігається в усіх категоріях споживчих товарів – і в сфері тютюнових та нікотинових продуктів також. Тож, ВАТ очолює трансформацію індустрії, надаючи споживачам альтернативні продукти, що підходять будь-якому ритму життя. Споживач VELO – активний, динамічний та відкритий до нового", – розповів комерційний директор ВАТ, Віталій Павлусь.

Запуск VELO є чіткою ознакою того, як інновації та останні наукові розробки здатні істотно змінити цілу галузь.

Нікотинові подушечки VELO містять мікрокристали целюлози, нікотин, воду, ароматизатори та підсолоджувачі, а унікальна формула забезпечує довготривалий та стабільний ефект. VELO легко використовувати: необхідно лише розмістити подушечку між верхньою губою та яснами сбоку. Тримати подушечку рекомендовано до 30 хвилин.

В лінійці VELO представлена продукція з різним рівнем вмісту нікотину: Easy, Medium, Strong або X-Strong; та з різними смаками: м'ятними Polar Mint, Ice Cool та Freeze і ягідним Berry Frost.

Подушечки VELO можна замовити на сайті go-velo.com.ua.

VELO вже доступний в роздрібних мережах Києва та Харкову.

Довідка:

Бритіш Американ Тобакко є світовим виробником тютюнових виробів і продуктів із потенційно зниженим ризиком.

Продукція під марками компанії реалізується у понад 200 країнах. Компанія нараховує понад 50 000 працівників у різних країнах світу і її портфель включає більше 200 марок.

Стратегічний портфель продукції компанії складається зі світових брендів сигарет та зростаючого числа продуктів із потенційно зниженим ризиком, що включають продукти для паріння та продукти для нагрівання тютюну, а також тютюнові та нікотинові продукти.

Сайт: https://www.bat.com

Бритіш Американ Тобакко Україна — перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Компанія входить до складу Групи British American Tobacco.

Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших інвесторів та працедавців міста Прилуки й Чернігівської області – у компанії працює близько 1100 осіб, з них – близько 500 у Прилуках.

Бритіш Американ Тобакко Україна була визнана Найкращим Працедавцем Європи 2019 (Top Employer Europe 2019) та Найкращим Працедавцем України 2019 (Top Employer Україна 2019), що відображає відданість компанії розвитку своїх працівників та створенню для них умов, що забезпечують процвітання.

В Україні портфель компанії включає такі міжнародні марки як Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, а також національну марку — Прилуки.

Продукція Бритіш Американ Тобакко Україна експортується до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану, Болгарії, Казахстану та мережі Duty Free найбільших аеропортів світу.

У вересні 2018 року Бритіш Американ Тобакко Україна випустила на ринок України революційний продукт із потенційно зниженим ризиком – пристрій для нагрівання тютюну glo™.

За підсумками 2018 року Бритіш Американ Тобакко Україна стала платником податків №1 в Україні серед приватних компаній та перерахувала понад 16,1 млрд. грн. до державного бюджету.

Сукупні інвестиції в модернізацію тютюнової фабрики в Прилуках та розвиток компанії складають понад 520 млн дол. США.

Сайт: http://www.bat.ua