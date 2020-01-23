Операції з криптовалютами потраплять під фінансовий моніторинг – Маркарова

Згідно зі змінами в законодавстві, операції з криптовалютами потраплятимуть під фінансовий моніторинг.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи прийняття оновленого закону про фінансовий моніторинг, який вступить в силу з 28 квітня.

"Згідно з оновленим законом, відтепер в Україні під фінансовий моніторинг підпадають операції з віртуальними активами. До переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу додаються компанії, які надають послуги з обміну, зберігання, реалізації, переведення електронних грошей. У тому числі в цю категорію входять компанії, діяльність яких пов'язана з криптовалютами", – повідомила Маркарова.

За словами міністра, тепер біржі, обмінники, банки або інші компанії, які здійснюють платежі в криптовалютах, будуть зобов'язані перевіряти такі операції на суму понад 30 тис. грн в еквіваленті й збирати детальну інформацію про клієнта.

Клієнт в свою чергу повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів.

"Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити в Державну службу з фінансового моніторингу. Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом", – пояснила голова Мінфіну.

За словами Маркарової, Держфінмоніторинг має доступ до аналітичного продукту, який дозволяє проводити розслідування джерел походження криптоактивів і напрямків їх використання.

"Тобто служба розслідує операції з криптою, і є вже чимало успішних кейсів, які були представлені в тому числі на міжнародному рівні", – зазначила голова Мінфіну.

Міністр уточнила, що припиняти такі операції зараз неможливо, але можливо блокувати криптогаманці й вилучати незаконно добуті криптоактиви.

"Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптогаманця за результатами проведених комплексних розслідувань", – сказала Маркарова.

Голова Мінфіну уточнила, що кожен раз перевіряти одного і того ж клієнта, який проводить одні й ті ж операції з криптовалютами, немає необхідності.

"Клієнтові один раз потрібно буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть", – пояснила Маркарова.

Економічна правда