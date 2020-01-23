На фінішній прямій: Угода про Brexit стала законом
Четвер, 23 січня 2020, 19:15
Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.
Про це повідомляє Sky News.
З підписом королеви документ отримав статус британського закону.
Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві.
У п'ятницю, 24 січня, очільники ЄС підпишуть угоду про вихід з блоку Британії.
29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.
Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.
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