На фінішній прямій: Угода про Brexit стала законом

Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.

Про це повідомляє Sky News.

З підписом королеви документ отримав статус британського закону.

Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві.

У п'ятницю, 24 січня, очільники ЄС підпишуть угоду про вихід з блоку Британії.

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

Європейська правда