"Нафтогаз" оновив структуру управління "Укртрансгазом"

"Нафтогаз" як одноосібний акціонер "Укртрансгазу" ухвалив рішення змінити статут компанії та призначив генеральним директором Сергія Алексєєнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов’язки президента товариства.

Про це повідомляє прес-служба УТГ.

Нова редакція Статуту зареєстрована в ЄДР від 21 січня 2020 року.

"Оновлення стосуються заміни колегіального виконавчого органу (правління товариства) на одноосібний орган управління. Тепер керівництво господарською діяльністю товариства буде здійснюватися генеральним директором. Впроваджувані нововведення є частиною процесу трансформації Групи Нафтогаз.

Їх мета – підвищити ефективність, посилити персональну відповідальність та прозорість в прийнятті рішень", - йдеться у повідомленні.

Сергій Алексєєнко до складу правління Укртрансгазу був призначений у березні 2017 року. Раніше працював на посаді радника голови правління і уповноваженого з перспективних проєктів в Нафтогазу. До приходу в НАК обіймав керівні позицій в компаніях, що займаються інвестиційною та банківською діяльністю.

Згідно з наказом Міністерства фінансів, Алексєєнко (за сумісництвом) є членом наглядової ради Приватбанку.

Економічна правда