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Частка відновлюваної енергії в ЄС досягла 18%

Четвер, 23 січня 2020, 15:38
 

У 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії у ЄС досягла 18%. Роком раніше - у 2017-му - вона становила 17,5%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковані 23 січня дані Євростату.

Показник 2018 року у понад два рази перевищує показник станом на 2004 рік, який тоді був на рівні 8,5%.

 

Мета ЄС - досягти 20% до 2020 року, і 12 країн-членів вже досягли їх на національному рівні. Найвищу частку має Швеція - 54,6%, а найнижчу - Нідерланди - 7,4%.

Як відомо, у найближчі роки Україна як асоційований партнер ЄС через Енергетичне співтовариство буде зобов’язана імплементувати основні норми Четвертого енергетичного пакета.

Європейська правда

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ЄС енергетика

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