В уряді відреагували на рішення ЄС призупинити імпорт м’яса птиці з України

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що рішення ЄС призупинити імпорт м’яса птиці з України є значно суворішим, ніж мало би бути.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рішення ЄС щодо обмеження ввезення м‘яса птиці через випадок пташиного грипу у Вінницькій області є значно суворішим, ніж мало бути" - написав торгпред.

За його словами, українська сторона співпрацює з ЄС, щоб оперативно скоригувати це рішення.

"Наразі є всі можливості для того, щоб скоригувати його в належний бік. Цього і наступного тижня ми проведемо всі потрібні консультації в Брюселі" - повідомив Качка.

Він додав, що з огляду важливість і терміновість цього питання українська сторона змушена призупинити роботу по інших важливих завданнях співпраці з ЄС у сфері санітарії і фітосанітарії.

"Сподіваюсь невдовзі ми знайдемо рішення і повернемося до звичайного режиму співпраці" - заявив торгпред.

Раніше Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про призупинення ввезення з України до ЄС м’яса птиці, заявивши про недотримання Євросоюзом попередніх домовленостей.

Європейська правда