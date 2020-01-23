Криклій: Готовий стати персональною "інвестнянею" для інвесторів в інфраструктуру

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство пропонує широке інвестиціне меню для інвесторів у різних підгалузях, і міністр готовий стати персональним менеджером великих інвесторів.

Про це він сказав в Українському домі у Давосі у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я готовий бути вашої персональною інвестиційною нянею, якщо ви інвестуватимете в інфраструктуру", - підкреслив міністр.

Він, зокрема, розповів про переможця конкурсу на концесію морпорту "Херсон" та анонсував іншого переможця на іншому конкурсі наступного тижня.



Серед інших проєктів Криклій назвав концесії десяти вокзалів і чотирьох аеропортів.



Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Економічна правда