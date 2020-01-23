Чистий прибуток Netflix вирос в 4,5 рази

За четвертий квартал 2019 року виручка компанії Netflix зросла на 31%, до 5,47 мільярда доларів, а чистий прибуток - майже в 4,5 рази, до 587 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ITC.

Річна виручка досягла 20 млрд дол, а операційний прибуток за підсумками 2019 року збільшилася на 62%, до 2,6 млрд дол.

Netflix також набрав за квартал 8,8 мільйона передплатників (очікувалося показник в 7,6 мільйона), в цілому у Netflix вже більше 167 мільйонів передплатників.

У той же час Netflix визнає, що запуск конкуруючих сервісів Disney + і Apple TV Plus в кінці минулого місяця кілька уповільнив зростання на ринках США і Канади - за квартал усього 550 тис.

Нових передплатників, що відповідає падінню і в квартальному (з 610 тис.) , і в річному вираженні (з 1,75 млн).

У першому кварталі 2020 року Netflix планує додати ще 7 млн платних передплатників, що значно нижче за результат першого кварталу 2019 року - тоді база приросла на 9,6 млн.

Зниження темпів зростання в компанії пояснюють "злегка підвищеним рівнем відтоку, фіксується в США".

Нагадуємо:

Стрімінговий сервіс Netflix планує у 2020 році витратити 17,3 мільярда доларів на виробництво контенту.

Конкуренти Netflix Disney планує виділити на ці цілі 1 млрд дол, а WarnerMedia збирається інвестувати в HBO Max до 2 млрд дол.

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