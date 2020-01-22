Киянин одним платежем виплатив 900 тисяч боргу по аліментах
Житель Києва одним платежем погасив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 883,6 тисяч гривень.
Про це повідомляє Центр міжрегіонального управління Мін'юсту в Києві.
Зазначається, що до цього киянин майже 15 років не сплачував аліменти.
"Майже 15 років батько вже повнолітньої Тетяни не сплачував аліменти для її розвитку та щоденних потреб.
Щомісяця, починаючи з березня 2005 року, батько зобов'язувався сплачувати 1/4 частину своїх доходів на потреби доньки. Проте завдяки дієвим методам впливу, а саме: тимчасовій забороні виїзду за кордон та керування транспортним засобом , чоловік сплатив донці всю суму боргу 883,6 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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