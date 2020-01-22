Киянин одним платежем виплатив 900 тисяч боргу по аліментах

Житель Києва одним платежем погасив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 883,6 тисяч гривень.

Про це повідомляє Центр міжрегіонального управління Мін'юсту в Києві.

Зазначається, що до цього киянин майже 15 років не сплачував аліменти.

"Майже 15 років батько вже повнолітньої Тетяни не сплачував аліменти для її розвитку та щоденних потреб.