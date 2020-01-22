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Які футбольні клуби мають найвищі операційні доходи — дослідження

Середа, 22 січня 2020, 20:45
 

"Барселона" має найвищі операційні доходи (без урахування трансферних надходжень) - 839,5 млн євро - серед футбольних клубів восьми провідних європейських ліг, а доходи від трансляцій є рушійним чинником зростання європейських топ-клубів.

Про це йдеться у звіті щодо переможців чемпіонатів європейських країн 2020 KPMG’s Football Benchmark.

Зазначається, що операційні доходи "Барселони" в 839,5 млн євро - рекордна сума серед восьми чемпіонів топ-ліг Європи.

Далі у рейтингу йдуть "ПСЖ", "Баварія" і "Манчестер Сіті".

Водночас амстердамський "Аякс" показав найвище зростання загальної суми операційних доходів порівняно з попереднім роком (+117%), друге місце за цим показником посіла "Бенфіка" (+36%).

"За винятком "Ювентуса", основним рушійним чинником загального зростання клубів-чемпіонів стало зростання доходів від трансляцій, у той час, як у минулому сезоні зростання відбувалося головним чином за рахунок комерційних доходів", - йдеться у звіті.

Після оподаткування усі клуби звітували про отримання ними прибутку. Єдиний виняток - "Ювентус", збитки якого становили 20,7 млн євро, що стало прямим наслідком збільшення витрат на персонал, зокрема, через підписання Кріштіану Роналду.

"Найбільш вражаючим трендом року стало те, що для семи з восьми клубів-чемпіонів доходи від трансляцій посіли перше місце у переліку чинників, що обумовили збільшення загальних доходів, у той час, як минулого сезону таким головним чинником були комерційні доходи", - заявив голова Глобальної спортивної практики KPMG та автор звіту Андреа Сарторі.

Дохід від трансляцій став головним джерелом доходу завдяки новому, більш вигідному розподілу коштів Ліги чемпіонів УЄФА, який почав діяти у сезоні 2018/2019.

Цей розподіл здійснюється у рамках трирічного циклу і становить 1,976 млрд євро на рік (тобто на 564 млн євро на рік більше, ніж у попередньому циклі), і він став ключовим чинником зростання всіх восьми клубів-чемпіонів.

Також повідомляється, що середня вартість складу восьми клубів-чемпіонів становить 745 млн євро, при цьому вартість складу "Барселони" та "Манчестер Сіті" є вдесятеро більшою за вартість складу "Галатасараю".

Економічна правда

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