У прокуратурі пояснили, чому суд заарештував майно суднобудівного заводу "Океан"

З метою збереження стратегічного для держави підприємства - Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" - прокуратура внесла, а Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно заводу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Прокуратура запобігає подальшим спробам незаконного відчуження майна цілісного майнового комплексу Публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Накладення арешту не забороняє користуватися та володіти вказаним майном його власникам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона суду стосується лише права розпоряджатися та відчужувати майно.

Нагадаємо:

Печерським районним судом Києва накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс визнаного банкрутом МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона".

Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦМК підприємства.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Економічна правда