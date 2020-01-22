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Мінекономіки починає публікацію щомісячного огляду інфляції

Середа, 22 січня 2020, 18:05
 

Мінекономіки починає публікуацію щомісячного огляду інфляції для інформування суспільства про цінові тенденції.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що за підсумками 2019 року споживча інфляція уповільнилась до 4,1% і була близькою до нижньої межі цільового діапазону (5% ± 1 в. п.).

"Ключовим фактором, що створював дефляційний вплив на всі внутрішні ціни (як на споживчі, так і на цінові показники всього реального сектору економіки) було зміцнення обмінного курсу гривні до іноземних валют. Зміцнення гривні мало вплив на внутрішні ціни як прямий ефект (зниження цін на товари, що є переважно імпортними), так як непрямий ефект (уповільнення зростання цін на вітчизняні товари та послуги).

Також дефляційний вплив мали: достатність пропозиції продуктів харчування, зниження цін на світовому ринку та жорсткі монетарні умови, зокрема високі процентні ставки у реальному вимірі. Все це разом переважило вплив з боку стійкого споживчого попиту та зростання заробітних плат", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у сфері ЖКГ зумовлюватимуть низькі показники інфляції щонайменше в першій половині 2020 року.

"Загалом за рік показники інфляції будуть ймовірно нижчими порівняно з жовтневим прогнозом", - підкреслили в Мінекономіки.

Регулярний щомісячний продукт Оцінка інфляції публікуватиметься у розділі "Інформаційно-аналітичні матеріали" за посиланням: https://bit.ly/30HGzRq

Економічна правда

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Мінекономіки інфляція

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