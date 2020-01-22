Зеленський провів першу зустріч у Давосі
Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа "Укрзалізниці", й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі".
Деталі: Зеленський розповів Макленнаному, що в Україні запускається земельна реформа.
Він зазначив, що в Україні будуть раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки.
Зеленський заявив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.
А Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад 1,5 млрд доларів. Він додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.
Макленнан назвав "новим днем" нову політику щодо інвестицій в Україні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua