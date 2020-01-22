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Україна на 100% вичерпала квоту на експорт меду до ЄС

Середа, 22 січня 2020, 16:11
 

Українські компанії вже повністю використали тарифну квоту на мед, яку у 2020 році Європейський Союз збільшив до 6 тисяч тонн на рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Євроінтеграційний портал.

Окрім меду, популярними серед українських експортерів є тарифні квоти на солод та пшеничну клейковину (уже використано 72% квот на 2020 рік), виноградний та яблучні соки (67%), цукор (28%), м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці (25%), яйця та альбуміни (20%).

З початку 2020 року українські експортери використовують можливості 19 з 40 тарифних квот в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Тарифні квоти дозволяють українським виробникам експортувати продукцію в країни Євросоюзу за пільговою або нульовою ставкою мита. Експортувати можна і без використання квот, але тоді потрібно сплачувати мито у повному обсязі.

Загалом на цей рік Євросоюз збільшив квоти для 18 сільськогосподарських позицій. Серед них – м’ясо птиці (з 19,2 тисячі тонн до 20 тисяч тонн) і яйця (з 2,7 тисячі тонн до 3 тисяч тонн).

Нагадаємо, що за підсумками 11 місяців 2019 року, найбільшу частку коштів за експорт Україна отримала від країн Євросоюзу – 41,8%, $19,2  млрд. Це на 4,4% більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Європейська правда

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ЄС експорт

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