Капіталізація Tesla вперше перевищила 100 мільярдів доларів - якщо її вартість буде перевищувати цю позначку протягом кількох місяців, гендиректор компанії Ілон Маск може отримати перший транш у розмірі 346 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що під час торгів у вівторок акції Tesla зросли на 7,2%, а після закриття торгів - ще на 1,4%, ціна однієї акції досягла рекордного максимуму в 555,10 доларів за акцію.

Як пише агентство, ринкова капіталізація Tesla становитиме 100,1 млрд доларів - акції зросли після заяви компанії про високий прибуток у третьому кварталі 2019 року та оголошенні про відкриття заводу в Китаї раніше терміну, а також - після випуску кросовера Model Y.

Bloomberg підкреслює, що з 2018 року Маск працює за спеціальною програмою виплат винагород за досягнення конкретних показників.

"Опціонний план передбачає виплату 12 траншів у розмірі 1% від кількості акцій Tesla. Умовою для виплати першого траншу є досягнення 100 млрд доларів ринкової капіталізації. Якщо ринкова капіталізація Tesla буде вище 100 млрд досить довго, то Маск отримає перший транш на 346 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вперше акції Tesla стали дорожче ніж вартість акцій General Motors і Ford разом узятих.