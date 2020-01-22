Для завершення довгобуду потрібно до 5 мільйонів доларів – експерт

Для завершення робіт з добудови житлового довгобуду необхідно від 3 до 5 мільйонів доларів інвестицій.

Про це заявила директор з маркетингу проєкту багатофункціонального житлового комплексу "Polaris Home&Plaza" Анжеліка Саакян.

За її даними, процес завершення будівництва подібного об'єкта пов'язаний з рядом ємних процесів, таких як технічний, юридичний аудит об'єкта, перегляд концепції замороженого будинку.

"Від девелопера або землекористувача ділянки будівництва також потрібні значні зусилля для визначення точної кількості постраждалих інвесторів, які можуть претендувати на квартири в недобудові", – сказала вона.

Експерт також звернула увагу на те, вік довгобудів дуже часто перевищує 10-15 років.

Вона нагадала, що на сьогоднішній день питання завершення будівництва заморожених об'єктів законодавчо не врегульовано, що в значній мірі збільшує ризики забудовників, готових взятися за подібний об'єкт.

При цьому, як вважає експерт, щоб об'єкт був потенційно цікавий девелоперу, кількість проданих в ньому квартир не повинна перевищувати 30-50%.

Експерт вважає, що вирішити проблему довгобудів можна тільки на умовах державно-приватного партнерства, які повинні бути прописані у відповідному законодавчому акті.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку громад та територій розробляє законопроєкт "Про особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів житлового будівництва", який покладе на місцеві громади технічний контроль та фінансування добудов проблемних об’єктів.

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Половина житлових комплексів "Укрбуд девелопмент" є збитковими, але загальне позитивне сальдо всіх комплексів становить 3-4 мільйони гривень.

"Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда