Укроборонпром показав перший вітчизняний військовий квадрокоптер

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу концерну "Укроборонпром", презентував перший український військовий квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Рама дрону надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага – до 2 кг. Цей матеріал є міцним і легким, що робить безпілотник мобільним та ефективним для розвідувальних цілей. Це також здешевлює ремонт апарату.

Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів – до 2 хвилин, заміна акумулятора – до 1 хвилини. Безпілотник за 3 секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20м/с (тропічний шторм) в ручному режимі ним можна керувати без обмежень.

Квадрокоптер оснащений 2-ма камерами (цифрова та аналогова). Також зображення із безпілотника передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію.

"Берегиня", на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від виявлення спеціалізованим обладнанням.

Повідомляється, що "Меридіан" отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року, а в жовтні відбулися перші випробовування квадрокоптера "Берегиня". Таким чином, від розробки до демонстраційного польоту минуло трохи менше ніж півроку.