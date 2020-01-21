У Мінекономіки пояснили, що рівень безробіття дещо виріс, а не впав

У Міністерстві економіки повідомили, що зростання кількості зареєстрованих безробітних пов'язано з сезонними роботами в агросекторі, а також заявили, що такий вид статистики не відображає реальний стан ринку праці.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"В Україні використовуються два показники, що характеризують рівень безробіття, а саме: рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) та рівень зареєстрованого безробіття.

...Рівень зареєстрованого безробіття слугує радше індикатором ефективності роботи Держслужби зайнятості. Адже до показника "зареєстроване безробіття" включається саме ті українці, хто звернувся до Держслужби зайнятості.

...Лише 22% усіх безробітних звертаються за послугами до Державної служби зайнятості. Тобто статус зареєстрованого безробітного має тільки кожен 5-й безробітний українець, а відтак кількість безробітних є значно більшою за кількість зареєстрованих безробітних" - пояснюють у міністерстві.

Також Мінекономіки наголошує, що зростання кількості зареєстрованих безробітних у грудні порівняно з листопадом на 17% є традиційним сезонним явищем.

"Ключовим драйвером сезонності є щорічне зростання зареєстрованих безробітних у сільській місцевості до пікових значень саме в зимовий період.

...Із закінченням сезону польових робіт, такі працівники схильні ставати на облік до Державної служби зайнятості на період тимчасового безробіття до початку нового сезону польових робіт. Це і призводить до такого помітного збільшення кількості зареєстрованих безробітних у кінці року", - йдеться у повідомленні.

Також відомство наводить статистику у річному масштабі, за якою кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 1%.

"Наприклад, кількість зареєстрованих безробітних у грудні 2019 року, яка викликала такий високий резонанс, порівняно з груднем 2018 року не збільшилась, а навпаки зменшилась на 1%.

До того ж, про позитивні зрушення свідчить і триваюче зменшення середньорічної кількості зареєстрованих безробітних - з 460,2 тис. осіб у 2015 році до 306,8 тис. осіб у 2019 році.

Звертаємо увагу на показник рівня безробіття (за методологією МОП), який більш коректно відображає реальну ситуацію на ринку праці.

За 9 місяців 2019 року рівень безробіття знизився до 8,1% (у порівнянні з 8,6% за 9 міс. 2018 року)", - резюмують у Мінекономіки.

Нагадуємо:

За грудень офіційна кількість зареєстрованих безробітних осіб в Україні різко зросла на 15% — з 288,9 тисячі у листопаді, до 338,2 тисячі в грудні 2019 року.