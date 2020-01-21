Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 10% за 2019 рік
Товарообіг роздрібної торгівлі України в 2019 році збільшився на 10,5% в порівнянні з 2018 роком в порівнянних цінах.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Повідомляється, що в грудні в порівнянні з листопадом 2019 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 18,7%, а в порівнянні з груднем-2018 - на 12,5%.
Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) в 2019 року порівняно з 2018 роком зафіксовано в Київській (на 20%), Вінницькій (на 18,6%), Тернопільській (на 17,5%), Луганській ( на 16%), Черкаській (на 14,8%) областях і в Києві (на 15,1%).
Нагадуємо, за данними Держстату зростання валового внутрішнього продукту в третьому кварталі 2019 року становить 4,1%, попередня оцінка була 4,2%.
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