У Раді розповіли, коли УЗ і Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю

"Укрзалізниця" та найбільший німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю 22 січня.

Про це у Facebook повідомив член транспортного комітету Ради, голова комітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко, оприлюднивши лист-запрошення на церемонію підписання меморандуму.

"Одразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень.

Ми дуже розраховуємо, що ця співпраця дасть залізниці друге дихання і допоможе вибратися з того стану деградації, в якому вона перебуває зараз", - заявив Скічко.