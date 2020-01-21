У Раді розповіли, коли УЗ і Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю
"Укрзалізниця" та найбільший німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю 22 січня.
Про це у Facebook повідомив член транспортного комітету Ради, голова комітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко, оприлюднивши лист-запрошення на церемонію підписання меморандуму.
"Одразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень.
Ми дуже розраховуємо, що ця співпраця дасть залізниці друге дихання і допоможе вибратися з того стану деградації, в якому вона перебуває зараз", - заявив Скічко.
"Завтра ми відправляємося у Давос за хорошими новинами, де має бути підписано меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn.
Одразу скажу – це не означає, що після цього на залізниці все зміниться за один день. Для цього потрібно провести багато роботи і співпраця з німцями стане потужною основою для змін", - додав він.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.
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Економічна правда
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