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У Раді розповіли, коли УЗ і Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю

Вівторок, 21 січня 2020, 17:29
 

"Укрзалізниця" та найбільший німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підпишуть меморандум про співпрацю 22 січня.

Про це у Facebook повідомив член транспортного комітету Ради, голова комітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко, оприлюднивши лист-запрошення на церемонію підписання меморандуму.

"Одразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Йдеться про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень.

Ми дуже розраховуємо, що ця співпраця дасть залізниці друге дихання і допоможе вибратися з того стану деградації, в якому вона перебуває зараз", - заявив Скічко.

"Завтра ми відправляємося у Давос за хорошими новинами, де має бути підписано меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn.

Одразу скажу – це не означає, що після цього на залізниці все зміниться за один день. Для цього потрібно провести багато роботи і співпраця з німцями стане потужною основою для змін", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?

Економічна правда

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