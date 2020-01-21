Оржель розповів, чим буде займатися новостворена держкомпанія "Укрвугілля"

Державне підприємство "Укрвугілля" буде займатися продажем вугілля, до його складу не будуть входити шахти.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час презентації концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, повідомляє Укрінформ.

"В Укрвугілля не будуть входити шахти. Компанія створена зовсім для інших цілей - для того щоб продавати вугілля. Більше ні для чого вона не створена - це головний меседж. Це аналог компанії ДП "Держвуглепостач"", - сказав міністр.

Нагадуємо, 20 січня при Міністерстві енергетики та захисту довкілля створили нове держпідприємство - "Укрвугілля".