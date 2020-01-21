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Китайський вірус: як реагують світові ринки

Вівторок, 21 січня 2020, 15:59
 

На тлі побоювань щодо поширення коронавірусу в Китаї котирування акцій на світових фондових ринках знизились.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що індекс MSCI World Index, який відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, знизився на 0,4%, азіатські ринки зазнали особливо сильного удару.

Зокрема, гонконгський індекс Hang Seng опустився на 2,8%, індекс Shanghai blue chips - на 1,7%, а японський Nikkei втратив 0,9%,

Ф'ючерси американських E-Mini на S&P 500 подешевшали на 0,3%. Знизилися і європейські індекси. Зокрема, STOXX 600 опустився на 0,7%.

"Я не експерт з пандемій, але ви можете подивитися на попередні приклади, такі як спалах атипової пневмонії, яка також сталася в Азії. Я думаю, що ринок може боятися чогось подібного", - заявив голова стратегії по ринках, що розвиваються, в TD Securities в Лондоні Крістіан Маджіо.

Нагадаємо:

Невідомий коронавірус, який провокує пневмонію, з'явився в китайському місті Ухань.

На минулому тижні почала різко збільшуватися кількість інфікованих. Влада заявляє про чотирьох загиблих і 198 хворих. Британські епідеміологи оцінюють кількість тих, хто заразився, в 1700 чоловік.

Економічна правда

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