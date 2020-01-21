Аудит важковаговиків: Рахункова палата перевірить ВР, ЦВК, Кабмін та інших

Рахункова палата планує провести аудити у Верховній Раді, Центрвиборчкомі, Кабміні, Раді нацбезпеки та оборони, Конституційному суді, Укрзалізниці та інших держструктурах у 2020 році.

Джерело: голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook

Пряма мова: "Рахункова палата цьогоріч проведе понад 80 аудитів. Перевірки чекають на Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію, Кабінет Міністрів, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний Суд, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки. І це далеко не повний перелік.

У 2020 році ми візьмемося за важковаговиків".

Деталі: Голова Рахункової палати відзначив, що громадян зокрема цікавить, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ.

Тому, за його словами, проаналізують також ситуацію в освіті, охороні здоров'я, соціальній та інших сферах, оскільки на їхні реформи "йдуть колосальні кошти", а суспільство має бути впевнене, що "результат буде належним".

Крім того, перевірять ефективність використання бюджетних коштів, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС; ефективність управління державною власністю у нафтогазовому комплексі; використання коштів на розбудову прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському та українсько-угорському кордонах.

Проведуть аудит в Антимонопольному комітеті, Нацполіції, Пенсійному фонді та Фонді держмайна.

Також планують провести низку міжнародних перевірок.

Передісторія:

У листопаді 2019 року Пацкан заявив, що Рахункова палата проведе аудит Верховної Ради VII і VIII скликань. Заслухати звіт планують наприкінці березня 2020 року.

Українська правда