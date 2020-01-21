Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС — Кулеба

Україна більш не претендує на створення митного союзу з ЄС, натомість розраховуючи на спрощення митних процедур.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік".

Кулеба озвучив ключові пріоритети, які Україна буде відстоювати в ході засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня

Серед цих пріоритетів він назвав інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС, отримання "промислового безвізу", а також створення "нового порядку денного в сфері юстиції та свободи", назвавши останній пункт "питанням, яке вже перезріло".

"Окрім цього, на порядку денному - долучення до Європейської зеленої угоди, а це охопить майже всі сектори, а також актуалізація умов торгівлі", - додав віцепрем’єр.

"У 2019 році ми мали 32 товарні позиції, по яких європейські квоти були повністю або майже повністю вичерпані. Те ж саме – у 2018 році. Роком раніше таких позицій було 26. Це означає, що нам вже затісно в цих умовах", - пояснив він.

Європейська правда