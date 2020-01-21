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Стало відомо, скільки в цьому році виділять на модернізацію київських ТЕЦ 

Вівторок, 21 січня 2020, 14:45
 

У 2020 році на модернізацію столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 витратять 120 мільйонів гривень, що на 20 мільйонів більше ніж минулоріч.

Про це повідомляє прес-служба КП Київтеплоенерго.

За ці кошти буде виконано технічне переоснащення систем контролю, керування та автоматичного регулювання енергоблоків №1 і №2 на ТЕЦ-5, а також реконструкція обладнання і технічне переозброєння цехів та відділів на обох ТЕЦ, всього 23 проекта.

Нагадаємо:

13 січня у Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza. Внаслідок чого десять осіб постраждали.

"Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію для звернень постраждалих внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва. 

Столичні теплоелектроцентралі №5 і №6 забезпечують теплом та гарячою водою 60% киян, а також виробляють електричну енергію, що надходить в об’єднану енергосистему України. 

За підсумками минулого року роботи ТЕЦ: відпущено понад 3 млрд кВт/г електроенергії та більше ніж 5 млн Гкал теплоенергії.



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Київ

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