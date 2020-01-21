НБУ активізує роботу над підвищенням фінансової грамотності українців

У Національному банку заявили, що, відповідно до закону про захист прав споживачів фінпослуг, протягом 2020 року активізує роботу над підвищенням фінансової грамотності українців та анонсував проведення відповідних заходів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Дні фінансової грамотності у регіонах відбудуться у десяти містах. У деяких з них - безпосередньо на запрошення самих міст.

На початку весни Україна увосьме візьме участь у Всесвітньому тижні грошей Global Money Week. Відбудеться безліч заходів для школярів та студентів, які дозволять їм розвивати навички для ухвалення зважених фінансових рішень", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у квітні Нацбанк разом із Київською школою економіки проведе наукову конференцію для студентів та молодих дослідників на тему регулювання банківського сектору та монетарної політики. Формат заходу – конкурс наукових робіт.

У травні проведуть Ніч у Музеї грошей Нацбанку, а восени - NBU University Challenge (змагання студентських команд вищих навчальних закладів).

"Триватиме робота над перетворення Музею грошей Національного банку у сучасний Освітньо-інформаційний центр, який поєднуватиме Музей грошей, Центр просвіти молоді та Центр компетенцій вчителів", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

Вступив в дію закон про захист прав споживачів фінансових послуг - з початку червня 2020 року на вебсайтах банків мають з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від фінансової послуги.

Економічна правда