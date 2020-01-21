Холодницький скасував дозвіл для Микитася на виліт у Лондон – джерела

Дозвіл на виліт колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень, скасував керівник САП Назар Холодницький.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За словами співрозмовника УП, дозвіл Микитасю на виліт з України дав заступник Холодницького Максим Грищук.

Микитась скаржився на здоров’я і просив дати дозвіл на виліт на лікування в Лондон. Заступник керівника САП дозволив йому покинути країну з 20 по 24 січня.

Джерела зазначають, що Холодницький повернувся із відпустки 20 січня і скасував дозвіл Грищука. Керівник САП нібито не знав про дозвіл, який видав Грищук.

Що було раніше: У понеділок Микитася в аеропорту "Бориспіль" зняли з рейсу при спробі вильоту з України до Великої Британії.

Згодом на Микитася знову вдягнули електронний браслет.

Чому це важливо: Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась вийшов під заставу. Водночас він мав прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи.

А також здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

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Передісторія:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.

22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.