"Мала приватизація": У січні Кабмін оголосив 87 аукціонів – Гончарук

У січні уряд оголосив 87 аукціонів у межах "малої приватизації", у планах на рік - провести приватизацію понад 300 об'єктів.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"До Нового року ми підготували фундамент для запуску "малої приватизації", а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів.

Доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020-му році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік", - написав голова уряду.