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"Мала приватизація": У січні Кабмін оголосив 87 аукціонів – Гончарук

Вівторок, 21 січня 2020, 11:17
 

У січні уряд оголосив 87 аукціонів у межах "малої приватизації", у планах на рік - провести приватизацію понад 300 об'єктів.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"До Нового року ми підготували фундамент для запуску "малої приватизації", а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів.

Доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020-му році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік", - написав голова уряду.

За його словами, за останній квартал 2019 року на продаж через е-аукціони виставлено більше об’єктів, ніж за три попередніх квартали 2019  року. Загалом в 2019 році Україна отримала від приватизації удвічі більше, ніж за весь 2018 рік.

"Загалом у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.

Для цього Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних. Це пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх бажаючих. Інвестор знатиме не лише назву підприємства, а і поточний стан справ", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 15 січня затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

Економічна правда

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Кабмін приватизація Гончарук

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