Український Дім у Давосі відкрив свої двері
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В понеділок 20 січня відбулося відкриття Українського дому в Давосі – на гостей цього мультиформатного простору чекатиме тиждень цікавих подіумних дискусій, вечірніх прийомів та заходів культурної дипломатії за участі представників політики та бізнесу світового рівня.
Серед ключових подій тижня слід відзначити проведення закритого засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським, а також подіумні дискусії з Олегом Сенцовим, головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим; редакторкою Harvard Business Review Емі Бернштейн та іншими відомими спікерами.
Організаційний комітет Українського Дому у Давосі відкрив двері для своїх перших гостей.
"Цього року ми хотіли б вийти за звичні межі та показати вам справжню Україну, – зазначила Алекса Чопівська, виконавчий директор Українського Дому в Давосі. – Нове покоління українців вражає здобутками у сфері технологій, інновацій та культури – ця молодь високоосвічена, творча і працьовита".
За словами Ярослави З. Джонсон, президента та головного виконавчого директора WNISEF, Організаційний комітет доклав чимало зусиль для створення інноваційної та цікавої програми заходів, які б розкривали найкраще від України як держави, що активно розвивається та сповнена динамічних інноваційних ідей.
Світлана Гриценко з Фонду Віктора Пінчука, додала: "Фонд Віктора Пінчука вже 16 років поспіль організовує в Давосі "Український сніданок", і ми пишаємося можливістю продемонструвати світові нову Україну спільно з нашими партнерами".
"Від початку свого заснування цьогорічний Український Дім у Давосі є найбільшим, – зауважила Олена Кошарна, партнер-засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital. – Ми збільшили нашу платформу в 10 разів – з невеликого об’єкту площею усього 30 кв.м. три року тому до майже 300 кв. м. спеціально відведеного простору у 2020 році."
Ольга Афанасьєва, виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA), зазначила, що саме зараз настав ключовий момент для України.
"Чому б вам не приєднатися до нас, щоб відкрити Україну разом?", – запитала вона.
Український Дім у Давосі розпочав роботу з натхенної дискусії на тему "Жінки-лідери: глобальний вплив", спонсором якої виступила компанія TIU Canada.
До обговорення долучилися: Шерон Іскі, голова наглядової ради "ПриватБанку", Шеннон Калаянамітр, венчурна партнерка Gobi Partners, та Оксана Линів, головний диригент Опери та філармонійного оркестру міста Ґрац.
У вівторок відвідувачі зможуть насолодитися обговоренням світових тенденцій, таких як: стратегічні економічні партнерства, інфраструктура, технології та інновації, освіта як ключ до трансформації суспільства.
Серед спікерів варто відзначити Роберта Шиллера, Стерлінгського професора економіки Єльського університету та лауреата Нобелівської премії з економіки 2013 року; Олександра Борнякова, заступника Міністра цифрової трансформації України; та Майкла Юрковича, головного виконавчого директора TIU Canada.
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Про Український Дім у Давосі
Організаційний комітет Українського Дому в Давосі очолюють п'ять жінок, які добровільно вклали багато зусиль для реалізації цього заходу, а саме:
- Ольга Афанасьєва, Виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA);
- Ярослава Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund (WNISEF);
- Світлана Гриценко, Фонд Віктора Пінчука;
- Олена Кошарна, Партнер-засновник та Головний виконавчий директор Horizon Capital, та
- Алекса Чопівська, Виконавчий директор Українського Дому в Давосі.
Проведення Українського Дому в Давосі стало можливим завдяки неоціненному внеску його спонсорів:
Підтримку Українському Дому в Давосі надають: Національна інвестиційна рада України, UkraineInvest, Світовий Конґрес Українців, Атлантична рада, Reputation Institute.
Медіа-партнери: НВ, Liga.net, Економічна правда, Ukraine Business News.
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