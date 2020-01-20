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Екс-посадовця аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у завданні збитків в понад 1,5 мільйона

Понеділок, 20 січня 2020, 17:33
 

Прокуратура підозрює екс-посадовця аеропорту "Запоріжжя" у службовому підробленні, зловживанню службовим становищем та розтраті бюджетних коштів, виділених на реконструкцію аеропорту, попередні збитки могли становити 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі у кримінальному провадженні провели санкціоновані обшуки у приміщеннях комунального підприємства та підрядних організацій, за місцями мешкання посадових осіб у Запоріжжі, Києві та Київській області. 

У ході процесуальних дій вилучено документи, які сприятимуть встановленню обставин вчинення злочину, а також грошові кошти у розмірі понад 1 млн грн.

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авіа прокуратура

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