Екс-посадовця аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у завданні збитків в понад 1,5 мільйона

Прокуратура підозрює екс-посадовця аеропорту "Запоріжжя" у службовому підробленні, зловживанню службовим становищем та розтраті бюджетних коштів, виділених на реконструкцію аеропорту, попередні збитки могли становити 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі у кримінальному провадженні провели санкціоновані обшуки у приміщеннях комунального підприємства та підрядних організацій, за місцями мешкання посадових осіб у Запоріжжі, Києві та Київській області.

У ході процесуальних дій вилучено документи, які сприятимуть встановленню обставин вчинення злочину, а також грошові кошти у розмірі понад 1 млн грн.