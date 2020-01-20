Прогнозована вартість врожаю з незареєстрованих полів становить 88,5 мільярдів — дослідження

Вартість врожаю, зібраного з незареєстрованих земельних ділянк України у 2019 році, становить більше 88,5 млрд грн.

Про це свідчить дослідження EOS Crop Monitoring.

За об’ємами тіньового ринку агропродукції лідирують Миколаївська та Одеська області. Сумарно там вирощують незадекларовані культури на майже 800 тис га.

"Супутниковий онлайн-сервіс EOS Crop Monitoring дозволяє оцінити реальний стан посівних площ, побачити що на них росте та співставити ці дані з публічною кадастровою картою України.

Нещодавно завдяки цьому сервісу виявили, що 4,3 млн га полів не зареєстровані в державному кадастрі", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда