Зеленський: Середній бізнес підтримує наші рішення, ми рухаємося до прозорості

Президент Володимир Зеленський вважає, що представники середнього бізнесу підтримують рішення нинішньої влади, спрямовані на прозорість процесів в економіці.

Про це він сказав Newsweek, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви поговорите з представниками середнього бізнесу - не з олігархами або невеликими компаніями, які не платять податки, - ви виявите, що вони підтримують наші рішення, тому що ми рухаємося до прозорості.

Що дійсно важливо, так це те, що ми припинили контрабанду, і це може викликати ускладнення для малих підприємств, які не хочуть проходити митні процедури і платити податки, коли вони намагаються отримати певні товари. Але прозорість означає, що кожен повинен платити податки і жити за законом", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що нова влада прагне знищити монополії, існуючі, наприклад, в газовому секторі і виробництві спирту.

Президент переконаний, що в Україні більше не буде такого високого рівня корупції, як раніше."

Протягом багатьох років люди по всьому світу чули про корупцію в Україні, а інвестори діють на емоціях. Тому ми здійснюємо зміни. Перш за все, в судовій системі, щоб інвестори бачили, що їхні інвестиції будуть захищені. Я родом з бізнесу і розумію інвесторів .

Я можу обіцяти, що у нас ніколи не буде такого рівня корупції, і ми зробимо великі кроки до прозорості. Це момент для інвестицій, тому що ціни низькі, на ринках і в приватизованих секторах, і ми будемо видавати ліцензії на роботу в багатьох сферах, наприклад, таких як газова", - зазначив він.

Нагадуємо:

Нещодавно бізнес-середовище закликало президента ветувати закон 1210, щодо змін до податкового кодексу, який на їх думку підвищуює фіскальний тиск на платників податків, погіршує інвестиційний кліматта негативно позначиться на розвитку економіки в цілому.

Закон передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.