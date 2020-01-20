КМДА дозволила реконструкцію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику

Департамент містобудування та архітектури КМДА дозволив компанії "АБ Інвестиції та розвиток" провести реконструкцію будівлі Центрального гастроному на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького, що згоріла у 2017 році.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані департаменту

Деталі: Зокрема, 1 листопада 2019 року департамент містобудування видав "АБ Інвестиції та розвиток" містобудівні умови та обмеження на реконструкцію колишнього гастроному.

Відповідно до виданого документу планується реконструкція з реставрацією, реабілітацією та пристосуванням частини нежилого будинку під громадсько-торговельний центр із закладами обслуговування населення.

Висота частини, що підлягає реставрації з пристосуванням, не зміниться. Очевидно, йдеться про фасадну частину будівлі. Разом з тим висота частини, що підлягає реконструкції, становитиме 27 м (орієнтовно 6 поверхів при висоті стель 4 м). Остаточну висоту буде визначено проектною документацією.

Нагадаємо:

Центральний гастроном розташований за адресою вул. Б. Хмельницького, 40/1. Власником будівлі і ділянки під нею є ТОВ "АБ Інвестиції та розвиток".

У червні 2017 року будівля сильно постраждала від пожежі.

Будинок колишнього Центрального гастроному є пам’яткою архітектури. Це була найстаріша будівля, яка збереглася на Хрещатику. Будинок побудований за проектом архітектора Ніколаєва у 1874 році як готель "Кане". Тут жив художник Михайло Врубель, до 1918 року – гетьман Павло Скоропадський, зупинявся український актор і режисер Панас Саксаганський.

"АБ Інвестиції та розвиток" у 2006 році заснували Павло Погиба, Андрій Бойко і компанія "Арго Трейдінг Лтд". Погиба – один із керівників партії "Рух за реформи" разом з екс-кандидатом в мери Києва Сергієм Думчевим, колишній акціонер банку "Преміум", головою наглядової ради якого був Думчев.

У 2007 році Погиба був депутатом Київради від "Нашої України". У 2006 році Погиба з Андрієм Бойком заснували також ТОВ "Глобус центр".

Українська правда