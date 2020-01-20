Мільярдери багатші за 60% світового населення – дослідження

За останнє десятиліття кількість мільярдерів у світі подвоїлась - вони багатші за 60 відсотків світового населення.

Про це свідчить дослідження благодійної організації Oxfam, передає AFP.

"Наша розбита економіка збагачує кишені мільярдерів і великого бізнесу за рахунок простих чоловіків і жінок. Недарма люди починають ставити під сумнів, чи повинні взагалі існувати мільярдери", - заявив представник Oxfam в Індії Амітабх Бехар.

Щорічний звіт Oxfam про глобальну нерівність традиційно публікується безпосередньо перед відкриттям Давоського форуму.

"22 найбагатші чоловіки світу мають більше багатства, ніж усі жінки в Африці", - йдеться у результатах дослідження.

Дані Oxfam базуються на інформації журналу Forebes та швейцарського банку Credit Suisse, але їх оскаржують деякі економісти.

Дані свідчать, що 2153 мільярдерів зараз мають більше багатства, ніж 4,6 млрд найбідніших людей на планеті.

"По всьому світу 42 відсотки жінок не можуть отримати роботу, тому що вони відповідають за весь догляд за сім'єю, порівняно з лише шістьма відсотками чоловіків", - заявили в Oxfam.

Економічна правда