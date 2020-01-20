Президентка Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Владіміром Путіним підписаний тристоронній договір про транзит російського газу через Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Добре зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним в рамках Берлінської конференції. Ми говорили про газову угоду між Україною, ЄС та Росією (щодо транзиту) через Україну", - написала голова Єврокомісії у своєму Twitter.