Уряд очікує на першу угоду по "промисловому безвізу" у 2020 році

Про це він розповів у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Це моя мета і моє завдання. Напевно, я не маю публічно брати на себе таке зобов'язання, але це завдання, яке я перед собою ставлю. Євросоюз - дуже складний механізм. І, безумовно, є тисяча і один спосіб бюрократичного гальмування будь-яких процесів і з боку ЄС, і з боку України. Але ми хочемо рухатися", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання, чи реально вийти на укладення першої угоди в рамках ACAA вже в 2020 році.

За його словами, для України в цьому питанні буде показовим засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня 2020 року, тому що воно продемонструє, чи хоче Євросоюз справді рухатися разом з Україною, або все-таки хоче використовувати різні інструменти для гальмування процесу.

"Я колегам в ЄС кажу, що "промисловий безвіз" потрібен їм не менше, ніж нам. Це і збалансування нашої торгівлі, де домінує сільське господарство, і головне - це нові можливості для бізнесу країн ЄС в Україні. Якщо Євросоюз хоче реально зміцнювати свої економічні можливості не лише в регіоні, але і в світі, він може це зробити тільки разом з Україною", - наголосив віце-прем'єр.

Як повідомлялося, торговий представник - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка прогнозує, що попередня оціночна місія щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА відвідає Україну в першому кварталі 2020 року.

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