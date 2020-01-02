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Термінали ТІС перевалили рекордні 33 мільйона тон вантажів

Четвер, 2 січня 2020, 11:53
 

За 2019 рік вантажообіг групи терміналів ТІС перевищив 33 мільйона тонн, що становить на 28,4% більше за показники минулого року.

Про це повідомив співвласник та гендиректор ТІС Андрій Ставніцер у Facebook.

"33 004 307 тонн обробив TIS в 2019 році

...Ніхто в Україні не домагався такого результату з часів розвалу СРСР. Великі, потужні, знамениті, міцні підприємства, які десятиліттями будували свою інфраструктуру і зв'язки з вантажовласниками, не змогли перевершити маленький, але дуже самовпевнений порт, у якого ніколи не було і немає "своїх" заступників міністрів і депутатських груп, який просто не озирався на умовності і пер вперед всупереч течіям", - написав Ставніцер.

Нагадуємо:

У 2018 році термінали ТІС сумарно перевалили 25,7 млн т вантажів, що було на 1,2% менше, ніж в 2017 році.

Економічна правда

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