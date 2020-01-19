Чиновника Харківської міськради звинувачують у розтраті на 2 мільйони
Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді майже на 2 мільйони гривень.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець вчинив розтрату на користь товариства з обмеженою відповідальністю в період з 2017 по 2019 роки.
Дослівно: "В ході виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд по проспекту Льва Ландау, шляхом списання зворотньою сумою відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчою ринкової, була спричинена значна матеріальна шкода".
Деталі: Відомості про подію внесено до ЄРДР за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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