Чиновника Харківської міськради звинувачують у розтраті на 2 мільйони

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді майже на 2 мільйони гривень.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець вчинив розтрату на користь товариства з обмеженою відповідальністю в період з 2017 по 2019 роки.

Дослівно: "В ході виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд по проспекту Льва Ландау, шляхом списання зворотньою сумою відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчою ринкової, була спричинена значна матеріальна шкода".

Деталі: Відомості про подію внесено до ЄРДР за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.