Fiat буде виробляти електромобілі нового покоління в Китаї

Fiat Chrysler і тайванський виробник електроніки Hon Hai Precision Industry ведуть переговори про створення СП, яке буде виробляти електромобілі нового покоління і розробляти авто з підключенням до інтернету на китайському ринку.

Про це пише "Комерсант".

Як наголошується в заяві італійсько-американського виробника, пропоноване співробітництво дозволить сторонам об'єднати можливості двох глобальних лідерів в області автодизайну, інжинірингу, виробництва та мобільного програмного забезпечення, щоб сконцентрувати увагу на зростаючому ринку електромобілів.

Компанії готуються підписати попередню угоду про створення СП, учасники якого отримають рівні частки.

За даними Bloomberg, яке посилається на обізнані джерела, угода буде підписана вже в першому кварталі.

Голова ради директорів тайванської компанії Янг Лю повідомив агентству, що "Hon Hai буде займатися дизайном, компонентами і управлінням мережею поставок", власне складанням автомобілів вона займатися не буде.

Китайський ринок був обраний через його обсяги, споживачі Китаю купують більше електромобілів, ніж споживачі інших країн.