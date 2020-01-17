Через рішення АМКУ змінять тарифи на аеронавігаційне обслуговування літаків

Мінінфраструктури на виконання рішення Антимонопольного комітету змінить розмір тарифів на аеронавігаційне обслуговування літаків.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Міністерство інфраструктури підготувало зміни до наказу від 04.06.2019 № 415 "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден в повітряному просторі України", яким введено нову ставку плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті та єдину для всіх аеропортів України ставку плати на підході та в районі аеродрому.

Ці зміни вдосконалюють державну тарифну політику у транспортній сфері та усувають зауваження АМКУ щодо застосування різних ставок плати за аеронавігаційне обслуговування на підході та в районі аеродрому для Міжнародного аеропорту Бориспіль та всіх інших аеропортів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тарифи на обслуговування повітряних суден на підльоті до "Борисполя" підвищать на 4,4% - до 57,55 євро. Ставка плати на підході та в районі аеродрому зменшилась на 14,43 євро (-3,6 %) - до 396,57 євро.

Нагадаємо:

У грудні Антимонопольний комiтет ухвалив рiшення про скасування пiльг та iнших переваг, якi Мiнiнфраструктури надало мiжнародному аеропорту "Бориспiль".

У листопадi Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури через встановлення в аеропорту "Бориспіль" удвічі нижчої плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків, ніж в інших аеропортах.

Асоціація "Аеропорти України" вимагала скасувати наказ Мінінфраструктури від 4 червня 2019 року, який встановлює суттєві преференції на аеронавігаційне обслуговування для міжнародного аеропорту "Бориспіль", як дискримінаційний.

Економічна правда