На тлі низького попиту оптові ціни на автогаз знизились на 8%

На тлі низького попиту на українському ринку оптові ціни на скраплений газ з початку року знизились на 1750 грн/т (8%).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

"Ціни внутрішніх аукціонів до 16 грудня опустилися до 16 тисяч грн/т що на 10% нижче ціни на кінець минулого року. Напередодні "Укргазвидобування" реалізувала ресурс за середньозваженою ціною 16 075 грн/т: окремі угоди були укладені по 15 700 грн/т. За 16 500 грн/т свій ресурс продала "Полтавська газонафтова компанія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поштовхом для зниження цін сало здешевлення автогазу на білорусько-польському і східноукраїнському кордоні. За даними Reuters, з початку січня падіння котирувань пропан-бутану на російсько-українському кордоні становило 40 доларів за тонну.

"Тиск на ціну надає і перенасичення українського ринку. У грудні, через побоювання майже триразового підвищення ставки акцизу, трейдери наростили імпортні поставки автогазу (без урахування бутану для "Карпатнафтохіму") на 6%, до 129 тис тонн в порівнянні з листопадом", - додає enkorr.

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