Глава одеської податкової, спіймана на хабарі, вийшла з СІЗО

В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталя Чеботарьова, яку арештували з можливістю внесення 904 тисяч гривень застави за пропозицію хабара, вийшла з СІЗО після внесення коштів.

Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП.

Пряма мова: "За в.о. начальника одеської податкової внесли заставу і навіть довідку про це отримали, тож вона вийшла з СІЗО. Але на ній залишилися усі покладені в ухвалі обов’язки".

Деталі: Після внесення застави і виходу з СІЗО Чеботарьова зобов’язана прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора або слідчого судді, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця роботи і проживання, здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю.

Хто саме заплатив заставу, Чемерис не повідомила.

За даними джерел УП, майже мільйон гривень вніс за Чеботарьову її товариш.

Що було раніше: 16 січня виконувачку обов’язків начальника головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталю Чеботарьову, яку підозрюють в підкупі працівника прокуратури, відправили у СІЗО із можливістю внесення 904 тисяч гривень застави.

Передісторія:

Чеботарьову викрили на пропозиції та наданні 25 тисяч доларів хабара прокурору.

За хабар прокурор мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

Дії Чеботарьової кваліфікували за ч. 3 ст. 369 ККУ (дача хабара посадовій особі).

Разом з Чеботарьовою до відповідальності притягують її першого заступника Володимира Мосійчука.

Наразі все керівництво облуправління податкової служби відсторонене.

Обов'язки начальника тимчасово виконує Володимир Астрейко, який в 2015-2019 роках очолював обласне управління Державної фіскальної служби.