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Грецька авіакомпанія з квітня почне літати в аеропорт "Київ"

П'ятниця, 17 січня 2020, 15:08
 

Грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня 2020 року почне виконувати прямі перельоти за напрямками Закінф, Корфу, Крит, Салоніки з аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"З 22 квітня до 18 жовтня будуть виконуватися рейси з Києва в Салоніки (частота рейсів коливатиметься від двох до шести на тиждень). Рейси до Іракліона заплановані на період з 26 квітня до 10 жовтня (частота рейсів коливатиметься від одного до двох на тиждень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з Києва на острів Корфу Ellinair літатиме з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень, а на острів Закінф - з 25 травня до 5 жовтня буде доступним один рейс на тиждень.

В аеропорту "Київ" додали, що раніше польотна програма виконувалася з аеропорту "Бориспіль".

За підсумками 2019 року авіакомпанія Ellinair увійшла до 10-ки найбільш пунктуальних в Україні.

Економічна правда

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