Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк запустив сервіс грошових переказів з зарубіжних карт Visa

П'ятниця, 17 січня 2020, 14:13
 

Приватбанк запустив сервіс за допомогою якого можна миттєво перевести гроші з картки Visa будь-якого банку на картку ПриватБанку через Приват24.

Про це повідомляє прес-служба банку.

При цьому для відправлення переказів не обов'язково бути клієнтом ПриватБанку або реєструватися в Приват24.

"Цей сервіс буде зручними насамперед для українців, що працюють за кордоном, фрілансерів, а також родичів і друзів клієнтів банку, які проживають за кордоном.

Крім того, це значно спрощує життя батькам іноземних студентів, які навчаються в Україні, і українським волонтерам - вони зможуть вільно отримувати пожертвування з-за кордону", - повідомляють в ПриватБанку.

Також через Приват24 зможуть переводить гроші українцям безпосередньо зі своїх карт VISA іноземці, які живуть або приїхали в Україну.Тариф за р2р-переклад з іноземних карт становить 3% від суми.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк Visa

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суркіси вимагають в Порошенка 140 мільйонів доларів у Лондонському суді через "1+1" – ЗМІ 17 січня 2020, 09:00
Розгляд законопроєкту щодо неповернення "Приватбанку" Коломойському переноситься — Рожкова 16 січня 2020, 13:47
Справа проти Коломойського в Лондоні: стало відомо, коли відбудеться слухання по суті 10 січня 2020, 15:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!