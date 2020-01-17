Приватбанк запустив сервіс грошових переказів з зарубіжних карт Visa
Приватбанк запустив сервіс за допомогою якого можна миттєво перевести гроші з картки Visa будь-якого банку на картку ПриватБанку через Приват24.
Про це повідомляє прес-служба банку.
При цьому для відправлення переказів не обов'язково бути клієнтом ПриватБанку або реєструватися в Приват24.
"Цей сервіс буде зручними насамперед для українців, що працюють за кордоном, фрілансерів, а також родичів і друзів клієнтів банку, які проживають за кордоном.
Крім того, це значно спрощує життя батькам іноземних студентів, які навчаються в Україні, і українським волонтерам - вони зможуть вільно отримувати пожертвування з-за кордону", - повідомляють в ПриватБанку.
Також через Приват24 зможуть переводить гроші українцям безпосередньо зі своїх карт VISA іноземці, які живуть або приїхали в Україну.Тариф за р2р-переклад з іноземних карт становить 3% від суми.
Економічна правда
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