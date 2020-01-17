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Ліквідація банку "Союз": НБУ виграв справу у Верховному Суді

П'ятниця, 17 січня 2020, 13:30
 

Верховний Суд 15 січня скасував рішення судів попередніх інстанцій, які визнали незаконною ліквідацію Нацбанком банку "Союз".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"На сьогоднішній день наявні усі правові підстави для здійснення ліквідаційної процедури АТ "КБ "Союз" адже постанова Правління НБУ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "Союз" і рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про початок процедури ліквідації АТ"КБ "Союз" та делегування повноважень ліквідатора банку" є чинними", - йдеться у повідомленні.

Правління НБУ 15 березня 2016 року ухвалило постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Союз".

"Підставою для такого рішення був факт встановлення систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму", - підкреслили у регуляторі.

Водночас у травні 2016 року акціонер банку С.В. Дяченко подав позов до суду на Нацбанк та Фонд гарантування вкладів - він просив визнати протиправною та скасувати постанову про ліквідацію банку "Союз", а також - зобов'язати НБУ вчинити дії щодо відновлення функціонування банку.

Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача. У жовтні 2016 року НБУ подав касаційну скаргу до Верховного Суду, яку той 15 січня 2020 року частково задовольнив - скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Економічна правда

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