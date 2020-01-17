Мінфін оголосив конкурс на голову правління Укрексімбанку

Міністерство фінансів оголосило конкурс на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний України" (Укрексімбанку).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зазначається, що подавати заявки на участь у конкурсі можна до 31 січня, до 11 лютого - пройде співбесіда фіналіста з наглядовою радою банку.

Рішення про оголошення конкурсу на посаду голови Укрексімбанку оголосили після того, як колишнього голову Олександра Гриценка запідозрили у корупції. Його підозрюють у сприянні зняття арешту з депозитів та застав колишнього президента Віктора Януковича та його оточення.

Нагадуємо:

У листопаді деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Печерський районний суд Києва 18 листопада звільнив голову правління Укрексімбанку під заставу в 3 млн грн. Пізніше Гриценко вніс суму застави повністю.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

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Економічна правда