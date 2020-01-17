Уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки не прийнято рішення про відставку  — Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що поки президентом Володимиром Зеленським не прийнято рішення про його відставку - уряд працюватиме у штатному режимі.

Про це він заявив на "Годині уряду" у парламенті.

"Ми одна команда, ми всі прийшли у парламент змінювати країну завдяки Володимиру Зеленському, ми всі його поважаємо, для нас принципово мати довіру в середині команди на 100%

...уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки президент не прийме рішення хто на якій позиції буде працювати у великій команді. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - підкреслив Гончарук.:

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Нагадуємо:

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському.

Гончарука вже встигли підтримати у МВФ та колеги по команді уряду.

15 січня у мережі з'явилася нібито прослушка, де звучать голоси, схожі на голоси Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Чиновники обговорюють ситуацію в економіці та сценарії простого пояснення цієї ситуації президенту Зеленському.

Станом на 17 січня youtube-канал, на якому з'явилися відеозаписи з нібито розмовою топ-чиновників, був видалений користувачем.