МВФ висловив підтримку Гончаруку і Нацбанку
Міжнародний валютний фонд підтримує поточну політику уряду і Нацбанку України, спрямовану на зміцнення економіки країни.
Про це йдеться у відповіді представництва МВФ в Києві у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України", – зазначили в представництві Фонду.
"Низький бюджетний дефіцит, зниження співвідношення держборгу до ВВП, низька інфляція і накопичення валютних резервів - все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності і зростання", – підкреслили в МВФ.
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Нагадуємо:
17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському.
15 січня у мережі з'явилася нібито прослушка, де звучать голоси, схожі на голоси Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової.
Чиновники обговорюють ситуацію в економіці та сценарії простого пояснення цієї ситуації президенту Зеленському.
Станом на 17 січня youtube-канал, на якому з'явилися відеозаписи з нібито розмовою топ-чиновників, був видалений користувачем.
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